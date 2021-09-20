اليوم السابع
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جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء بتصنيف التايمز ..صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:14 م
جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء بتصنيف التايمز ..صور الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم
الفيوم – رباب الجالى

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صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة استطاعت أن تظــــهر بتصنيـــــف التــــايمــــز البريـطانـــــي لعـــام 2022 في تـــخصــــص الفيـــــــزيــــــــــــاء World University Rankings 2022 by subject: physical sciences؛ حيث حصلت الجامعة على الترتيب 601-800 من ضمن 1227 جامعة على مستوى العالم.
 
 
وأشار  أن عدد النقاط الحاصلة عليها جامعة الفيوم قد ارتفعت عن العام الماضي من 23.1-31.6 إلى 25.0–32.9 هذا العام، كما تقدم ترتيب الجامعة في أربعة معايير: معيارCitations  من 49.5 إلى 60، ومعيار  Industry income من 34.1  إلى 41.9   ومعيار  International outlook من 40.9 إلى 43.1، ومعيار  Research من 5.2  إلى 5.6.
 
 
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز يعد واحدًا من أفضل التصنيفات العالمية، ويعتمد على ٥ مؤشرات رئيسية لتقييم الجامعات وهي: أولًا- التدريس (٣٠%): السمعة العلمية- نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس- نسبة الحاصلين على بكالوريويس إلى الحاصلين على الدكتوراه- نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه-دخل المؤسسة، ثانيًا- البحث العلمي (٣٠%): السمعة البحثية- الدخل الناتج من البحث العلمي- الإنتاجية البحثية، ثالثًا- عدد الاستشهادات المرجعية (٣٠%)، رابعًا- العلاقات الدولية (٧.٥): نسبة الطلاب الوافدين- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب- التعاون الدولي، خامسًا-التطبيق فى الصناعة وخدمة المجتمع (٢.٥%) : نقل المعرفة.
 
جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء بتصنيف التايمز
جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء بتصنيف التايمز

جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء
جامعة الفيوم ضمن الجامعات المصرية والعالمية في تخصص الفيزياء

 


الفيوم

جامعة الفيوم

تصنيف التايمز

تفوق الجامعات المصرية

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