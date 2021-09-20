جامعة الإسكندرية تستضيف اجتماع اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المصرى

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية خلال فعاليات الاجتماع الحادى عشر للجنة العلمية لمشروع الجينوم المصرى، الذى استضافته جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، والدكتور يحيى جاد رئيس اللجنة، ومجموعة من الخبراء أعضاء اللجنة، أن مصر تشهد قفزات نوعية متقدمة فى كافة المجالات التنموية.

وأكد على أهمية هذا المشروع القومى الذى يضع خريطة جينية مستقبلية لمصر، تؤثر على مستقبل المصريين من الناحية الصحية، ولفت إلى أن هذا المشروع يسهم فى وضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، والذى بدوره يؤدى لتحسين صحة المصريين بالإضافة لخفض تكلفة الرعاية الصحية، مؤكداً أن توافر المعامل البحثية فى جامعة الاسكندرية والتقدم التقنى والتكنولوجى وتوفر الاجهزة العلمية الدقيقة والكوادر الطبية والعلمية سيساهم مع هذا المشروع فى توفير خط دفاع أمن من الحماية الصحية والوقائية للمصريين خلال السنوات القادمة، وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية لن تدخر جهداً فى تقدم كامل الدعم لإنجاز هذا المشروع فى الوقت المحدد.

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أكد أن مشروع الجينوم المصرى يعد من المشروعات القومية، وأكد أن هناك تعاون بين وزارة التعليم العالى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الدفاع ممثلة فى مجلس الطب التجديدي، وجامعة الإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، وجامعة حلوان، ووزارة الصحة، وعدد من الجامعات والمراكز البحثية، مؤكداً أن أحد أهداف المشروع هو دراسة الجينوم المصرى، وأوضح أن دور أكاديمية البحث العلمى هو تهيئة الظروف وتوفير الدعم المادى والبحثى والفنى والعلمى، وأضاف أن هذا المشروع مهد الطريق للمشروعات القومية الكبرى فى مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن الدولة أنشئت عدة كيانات فى مجالات ضخمة اعتماداً على هذا المشروع.

وقد ناقشت اللجنة فى إجتماعها الحادى عشر تقرير مجموعة عمل أمراض الأورام، والتى تتعلق بمشروع الچينوم المصرى للإكتشاف المبكر للأورام و تحديد العلاج الأنسب حسب التغيرات الچينية التى تحدث فى خلايا الأورام و قد أثرى الدكتور أشرف الغندور أستاذ أمراض الدم و والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المناقشة برأيه العلمى فى تشخيص أنواع أورام الدم و تحديد العلاج و كذلك إختيار العينات المناسبة لإجراء الدراسة الچينية.

و عرض الدكتور يحيى جاد تقريرٍاً عن دراسات الچينوم المصرى القديم من مومياء قدماء المصريين وأهداف دراسة الچينوم القديم مع المعاصر للمقارنة مع نتائج دراسة الچينوم المصرى المرجعى و دراسة تطور نمط الأمراض.

واختتمت اللجنة اجتماعها بتقديم جزيل الشكر والتقدير على حسن التنظيم و كرم الضيافة فى جامعة الإسكندرية العريقة.