اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس تدرس تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:00 م
تونس تدرس تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 صرح المكلف بتسيير أعمال وزارة الصحة التونسية علي مرابط بأن إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة للوزارة بصدد دراسة مسألة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية واللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف علي مرابط - في تصريح على هامش زيارته، اليوم /الاثنين/، لمجمع مختبرات (ميديس) لصناعة الأدوية بولاية نابل - أنه سيتم النظر في إدراج الأطفال من الفئة العمرية المذكورة ضمن أولويات اللقاح أو الاقتصار على الذين يعانون من أمراض مزمنة.. منوها بأن الوضع الوبائي في تونس يشهد انفراجا، لاسيما وأن نسبة التحاليل الإيجابية أصبحت في حدود 11% مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إن 214 ألفا و874 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى إلى 21 مليونا و221 ألفا و268 شخصا حتى اليوم، فيما تلقي 161 ألفا و51 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ الإجمالي 17 مليونا و590 ألفا و697 شخصا.

 

 

 


المغرب

تونس

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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