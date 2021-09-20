توقيع الكشف الطبى على 142 مواطنًا فى قافلة طبية بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان ،أن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، نظم قافلة طبية بمركز الحسنة بوسط سيناء، للكشف على المواطنين بالمجان، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على أن القافلة جرت في قريتي الجدي والمنبطح بدائرة المركز، وضمت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد.

أضاف عفش أأن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي عدد 142 مواطنًا ، من بينهم 106 أشخاص في قرية المنبطح و36 شخصًا آخرين في قرية الجدي، بجانب صرف العلاج لهم بالمجان.

أشار عفش الي ان القوافل الطبية، تهدف إلى توفير المشقة على المواطنين في التجمعات البدوية، في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مختلف المستشفيات .