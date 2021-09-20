تواصل توزيع تعويضات أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء لليوم الثالث.. صور

شمال سيناء- محمد حسين

واصلت لجان من التضامن الاجتماعي لشمال سيناء وديوان المحافظة ومجالس المدن وجمعية أسر الشهداء والمصابين عملية توزيع الدفعة الأولى من الفيزا كارت الخاصة بتعويضات أسر الشهداء والمصابين لليوم الثالث على التوالى ممن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بإجمالي 2915 من الشهداء والمصابين كمرحلة أولى بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ويصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، عن طريق حساب جارى لكل مستحق.

قال محسن سالم نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، انه جارى الانتهاء من تسليم الفيز الخاصة بشهداء ومصابى قرية الروضة، لافتا أن لجنة مختصة تقوم بالتسليم داخل القرية.

وأشار محمد ابوهانى رئيس جمعية أسر الشهداء والمصابين، إلى أن التوزيع يتم فىة نقاط تشمل مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء .

أضاف أن إجمالي الفيز التى تم استخراجها 4500 فيزا تم توزيع أكثر من 1500 فيزا فى أول يومين .

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن توزيع الفيزا كارت مستمر بمركز شباب العريش لمدة 3 أيام ثم يوم 22 الجارى بمدينة الشيخ زويد، ويوم 23 الجارى بمركز الحسنة في وسط سيناء، كما تم تخصيص اليوم وغدا الإثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة ، ويوم الثلاثاء القادم لباقى قرى مركز بئرالعبد، ويومى 26 و27 من سبتمبر الجارى سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وأوضح المحافظ أنه يتم توزيع الفيزا كارت على من شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بإجمالى 2915 من الشهداء والمصابين كمرحلة أولى، وأنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة، حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين ، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، وأنه يتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق حساب جارى لكل مستحق.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 4000 كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه تم أمس توزيع كروت الفيزا على 10 من أسر الشهداء والمصابين، وجارى استكمال التوزيع حسب المواعيد المعلنة.

وطالب المحافظ أسر الشهداء والمصابين بعدم التزاحم حيث أن المبالغ المقررة لكل حالة موجودة بالفعل في الحساب الجارى بالبنك، كما طمأن من لم يجد اسمه حاليا في المرحلة الأولى نظرا لوجود مراحل أخرى تليها وستصل تباعا ، وأن كل مستحق سيحصل على حقه كاملا.

وأضاف أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى فى أى محافظة أخرى لصرف التعويض أو صرف التعويضات من أى ماكينة سحب.

وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وصرف التعويضات لهم، كما قدم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة.

وطالب أسر الشهداء والمصابين بضرورة التوجه الى جمعية أسر الشهداء والمصابين بالعريش لتحديث بياناتهم وأرقام الهواتف الشخصية، مشيرا إلى دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بعدد 10 أجهزة حاسب " لاب توب" لخدمة أسر الشهداء والمصابين، وسيتم استكمال تأسيس الجمعية على مراحل.



التسليم بفرية الروضة



العمل بمديرية تضامن شمال سيناء فى تجهيز املفات



تجهيز اوراق المستحقين



تسيلم مساعدات مالية