اليوم السابع
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الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:43 م
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"تعليم الغربية" تتفقد 1353 مدرسة على مدار 7 أيام استعدادا للعام الدراسى

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:46 م
"تعليم الغربية" تتفقد 1353 مدرسة على مدار 7 أيام استعدادا للعام الدراسى
الغربية عادل ضرة

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قامت اليوم فرق المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية تحت إشراف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتنسيق َمع إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة متابعة جاهزية جميع مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسي، والوقوف على كافة السلبيات ومعالجتها ومتابعة تنفيذها.
 
جولات متابعة شملت 165 مدرسة، حيث تمت متابعة 18 مدرسة بشرق طنطا، وتم حصر عدد من السلبيات التي تمت ازالتها خلال المتابعة، وفي غرب طنطا تمت متابعة 8 مدارس، أما في شرق المحلة فتمت متابعة 18 مدرسة، وفي غرب المحلة تمت متابعة 18 مدرسة، أما في إدارة زفتى، فتمت متابعة 8 مدارس، وفي السنطة، تمت متابعة 14 مدرسة، وفي ادارة سمنود 7 مدارس، وقطور 4 مدارس، وفي إدارة بسيون، تمت متابعة 7 مدارس، وكفر الزيات 17 مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني، فتمت متابعة 28 مدرسة، وفي مدارس التعليم الخاص، فتمت متابعة 4 مدارس، وفي المدارس الرسمية للغات، فتمت متابعة 3 مدارس، وفي رياض الأطفال، فتمت متابعة 11 مدرسة،  ليصل إجمالي المتابعات في اليوم السادس إلى 165 مدرسة،  ووجود 412 سلبية تمت ازالة 319 سلبية منها، وجاري العمل على إزالة 93 سلبية بالمدارس. 
 
يذكر، أن لجان المتابعة بدأت عملها بناء على تكليفات وكيل الوزارة من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من سبتمبر الجاري، وستستمر حتى تتم متابعة جميع مدارس المحافظة يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري 24 لسنة 2021.
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (1)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (2)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (3)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (4)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (5)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (6)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (7)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (8)
 
تعليم الغربية تتفقد 1353 مدرسة (9)
 

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