تعرف على فعاليات المعسكر التدريبى "مسار" فى جامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

اختتمت بجامعة فعاليات المعسكر التدريبى بحاضنة أعمال مسار الذى أقيم بحرم جامعة أسوان بصحارى.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل فعاليات المعسكر التدريبى مسار لريادة الأعمال بجامعة أسوان.

أولًا: عقدت الفعاليات فى الفترة من 14- 16 سبتمبر 2021.

ثانيًا: الفعاليات ضمن مسابقة "ابدأ حلمك" فى مجالات الأعمال الزراعية والحرف اليدوية وتدوير المخلفات وذلك بالتعاون مع مؤسسة انروت للتنمية.

ثالثا: المشروع يعمل على فتح سوق العمل للخريجين وطلاب الجامعة والعمل على تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تنمية الاقتصاد المحلي.

رابعا: يأتى ذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز قطاع المشروعات الناشئة واحتضان رواد الأعمال والعمل على تقديم خدمات غير مالية.

خامسا: الدعم الفنى يساعد المتدربين على دخول الأسواق الواعدة، بالإضافة إلى الخدمات التدريبية والمعرفية اللازمة لتنمية وتطوير الأعمال.

سادسا: يأتى ذلك فى إطار التعاون بين الجامعة وانرووت للتنمية.

سابعا: التدريب يهدف إلى رفع الوعى لدى المشاركين ببيئة ريادة الأعمال واكسابهم المهارات اللازمة لتكوين أفكار المشروعات وتقييمها وقياس الشريحة السوقية وحساب التكاليف.

ثامنا: التدريب يهدف إلى تعزيز المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر والمساعدة فى خلق فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين وتعزيز الاقتصاد المحلى فى محافظة أسوان.

تاسعا: فى ختام المعسكر التدريبى توزيع الشهادات على المتدربين والمشاركين بمشروع مسار.