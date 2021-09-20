"تضامن الوادى الجديد": تسليم 340 فيزا "تكافل وكرامة" للحالات والأسر المستحقة

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، عن تسليم 340 بطاقة صرف ائتمانى لبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة الذى يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا وذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة وكبار السن، ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومى للدولة، ولا يمتلكون أى نشاط تجاري، وذلك فى إطار برنامج تكافل وكرامة الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن يستحقون الدعم.

قال محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إنه بوصول تلك الدفعة الأخيرة من بطاقات الصرف الائتمانى بلغ إجمالى عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية حتى الآن بالمحافظة 5853 أسرة.

وأضاف العديسي، أنه إلى جانب الدعم النقدى الذى يجرى تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية فى المحافظة يجرى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقى الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة لتوفير أكبر قدر من المساندة للفئات المهمشة.