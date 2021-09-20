تراجع كافة قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء صعود "التعبئة والتغليف"

كتب هانى الحوتى

تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة صعود 1.5%، وتصدر البورصات المتراجعة التجارة والموزعون بنسبة 4.15%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.95%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.75%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.01%، وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.85%، 1.84%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.61%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.38%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.3%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.21%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.16%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.91%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمة بنسبة 0.27%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 706.751 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 347.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.72%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.02 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.3 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4074 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.