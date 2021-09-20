تجهيز مراكز الشباب بالأقصر وزيادة مراكز تلقى لقاحات كورونا مع حملة "معا نطمئن"

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الشئون الصحية لاستقبال أتوبيس حملة "معًا نطمئن سجل الآن" وكذلك تجهيز عدد من مراكز الشباب لتلقى اللقاحات لعدم التزاحم بين المواطنين خلال تلقى اللقاحات، حيث تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة تحت قيادة مديرو الإدارات الصحية لكل مركز، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مؤكدا استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة للمواطنين الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الرسمى للوزارة ويتلقوا رسائل بموعد تلقى اللقاح.

وتشمل تلك المراكز لتلقى لقاحات كورونا عقب زيادتها مؤخرًا بالأقصر، المراكز التالية:- (مستشفى حميات الأقصر - مستشفى حورس بأرمنت - مستشفى العديسات - مستشفى طيبة بإسنا - مركز طب القرنة والإدارة الصحية بأرمنت - الوحدة المحلية بمدينة أرمنت - نادى المعلمين بأرمنت - مركز لقاح المسافرين بوحدة الرزيقات بحرى - فرق متحركة بالإدارة الصحية لتطعيم العاملين بالجهاز الإداري).

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بكافة المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بإعطاء اللقاحات والتوجه لأحد المراكز السابقة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على أهمية التطعيم بلقاح كورونا لحماية المجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاء ذلك فى إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطنين، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا على مستوى المحافظة مستمرة للعمل بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها.

وأضاف الدكتور طاهر إسماعيل، أنه أيضًا يتم تطعيم المواطنين الراغبين فى السفر بلقاح فيروس كورونا فى 6 مراكز وهى، مكتب صحة الأقصر ثان، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالزريقات بحرى، وحدة آل عثمان بالقرنة.

وتأتى تلك التجهيزات لحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، التى دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، وذلك لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع فى حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.، وتجوب الحملة مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، فضلًا عن تجهيز مراكز الشباب بجميع المحافظات التى تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة كافة المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم، أو التسجيل بالرابط التالي: (https://www.egcovac.mohp.gov.eg) للحصول على اللقاح، حيث أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضى، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى نفس اليوم.