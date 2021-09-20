اليوم السابع
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تجربة عملية لمواجهة الأمطار لمنع غرق شوارع كفر الشيخ فى الشتاء.. لايف وصور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:20 م
تجربة عملية لمواجهة الأمطار لمنع غرق شوارع كفر الشيخ فى الشتاء.. لايف وصور مواجهة الأمطار لمنع غرق شوارع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصد تلفزيون اليوم السابع اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و مركز ومدينة كفر الشيخ، التأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.

قال المهندس صلاح مكرم، مدير عام منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تم عمل سيناريو لسرعة التعامل وتقسيم العمل إلى أربع فرق رئيسية موزعة على الأماكن المنخفضة بالمدينة والتي يتم تجميع المياه بها وكيفية التعامل السريع مع الأزمة، وقامت شركة مياه الشرب والصرف بالتنسيق مع مجلس المدينة ببدء العمل منذ بداية الشهر بتطهير خطوط الصرف و صفايات المطر وذلك خلال خطة زمنية محددة ومازال العمل مستمر.

وأضاف مكرم، يتم مراجعة كافة البالوعات وبيارات الصرف الصحي بكافة مدن وقرى المحافظة، وتتم عملية التطهير من خلال عمال الشركة بارتداء الملابس المعدة لذلك والكمامات الواقية لحمايتهم، لا يتم إلا فتح بئر واحد فقط وبعد عملية تطهير يتم فتح بئر أخر، لضمان عدم خروج الانبعاثات التي تؤذي المارة ، ولا ينزل العامل إلا بعد ضمان شفط تلك الانبعاثات، وعمل جدار واقي محيط بالعمل، لمنع تواجد المواطنين، حرصا على سلامتهم، ول ويتم تقرير يومي بالأعمال التي يتم إنجازها بالمراكز والقرى.

 

 

اعمال التطهير بكفر الشيخ
اعمال التطهير بكفر الشيخ

 

المهندس صلاح مكرم مدير عام مياه الشرب بكفر الشيخ
المهندس صلاح مكرم مدير عام مياه الشرب بكفر الشيخ

 

جانب من تطهير البيارات
جانب من تطهير البيارات

 

مشاركة العمال لعملية التطهير
مشاركة العمال لعملية التطهير

 

 


كفر الشيخ

غرفة العمليات كفر الشيخ

شركة مياه الشرب والصرف الصحي

خطوط الصرف

خطة زمنية بكفر الشيخ

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