بطلة واقعة إلقاء ابنتها من النافذة بدمنهور: لم أتردد لإنقاذها من النار

البحيرة - ناصر جودة

قالت السيدة سلوى الشرقاوى التى ألقت ابنتها من نافذة عيادة دمنهور بمحافظة البحيرة، التى اشتعلت فيها النيران إثر انفجار جهاز طبى أسفر عن إصابة 14 شخصا بحروق، أنها فعلت ذلك حتى لا تموت ابنتها حرقا، ولثقتها فى أن الله لن يصيبها بمكروه، وخاصة عندما شاهدت المئات من الأهالى مجتمعين تحت العمارة ويمدون أيديهم لتلقى الطفلة المريضة.

وقالت السيدة سلوى إنها كانت منتظمة فى علاج نجلتها من صعوبات التعلم وفرط الحركة بجلسات علاج دون أي مشكلات، وكانت فى يوم الحادث متواجدة فى الغرفة، وشاهدت الانفجار الذى حدث فى العيادة وعلى الفور حملت نجلتها بسرعة وهرعت بالخروج من العيادة ولكن الحريق انتشر فى العيادة فى دقائق معدودة وحاولت الهروب من العيادة دون جدوى.

أضافت سلوى أنها شاهدت تجمعات كبيرة من المواطنين وبعضهم يحملون لحافا، طالبوها بإلقاء ابنتها من الطابق الثالث وسوف يتلقونها على اللحاف، ولم تتردد كثيرا وخاصة أنها شاهدت شدة الحريق وبالفعل ألقت طفلتها من النافذة، وجرى تحويلها على مستشفى دمنهور، حيث أصيبت بكسر فى الكتف والضلوع أثرت نسبيا على الرئة وتتلقى الرعاية الطبية بكل اهتمام.

وأضافت سلوى أن ما شاهدته من مواقف بطولية من الاهالى بث فى قلبها الطمأنينة وتأكدت أن الله لن يصيبها وطفلتها بأذى حيث حاولت النزول على السلالم ولكن النار المشتعلة حالت دون ذلك فقامت بالقاء طفلتها وقامت بالمرور على السلم الموضوع اسفل النافذة ولكنها سقطت لأنه لم يتحملها لأنه ضعيف التحمل فسقطت فى الطابق الثانى وقام الاهالى بإنقاذها حيث أصيبت بحروق فى يديها .

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل داخل عيادة أحد الأطباء بشارع عبد السلام الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور اثر انفجار أنبوبة أكسجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة. وتم فرض كردون أمنى بالقرب من واقعة الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتم فصل كافة المرافق عن العقار المحترق.

أسفر الحريق عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وهم:- رضا حسين 19 سنة وإبراهيم رمضان غراب وأم كلثوم حسن محمد وإبراهيم أحمد منصور وآلاء محمد التداوى ومحمد محمد مسعود 31 عامًا ونبيل عبد الفتاح 40 عامًا وسعيد محمد رضا غانم وروان ابراهيم الشحيمى 25 عامًا ونورا بسيونى الصياد 55 عامًا وصبرا ابراهيم منصور شهرين وسلوى محمد سعد ووهناء يحيى زهران 10 سنوات.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيقات