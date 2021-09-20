بدء إنشاء مركز شباب جديد بقرية لبيشة بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بدء أعمال حفر الأساسات الخاصة بإنشاء مركز شباب جديد بقرية لبيشة التابعة للوحدة المحلية برملة الإنجب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بمركز أشمون، بحضور محمد العباسى رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب، والشركة المنفذة للمبادرة .

وأكد سرور أن مركز شباب لبيشة سيقام على مساحة حوالى 1500م² ويضم ملعب ومبنى إدارى ، وأشار سرور إلى أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو المساهمة فى ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع ، وليصبح مكاناً يليق بأهالى القرية لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والاجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة فى جميع القطاعات الخدمية .

وأكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.