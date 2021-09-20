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بالأسماء..مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:57 م
بالأسماء..مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميا المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الإثنين.
 
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
 
 
 

 


مجلس الدولة

الحركة القضائية

المحكمة التاديبية

المحكمة الادارية

المستشار محمد محمود حسام الدين

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