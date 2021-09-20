انطلاق حملة "معا نطمئن" لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا ببورسعيد اليوم

بورسعيد - محمد عزام

تنطلق اليوم الاثنين، حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، لتشجيع المواطنين بالتسجيل لتلقى لقاح كورونا، والتى ستنطلق بمحافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ومن جانبها أعلنت محافظة بورسعيد، عن بدء تشغيل مراكز تطعيم لقاحات كورونا جديدة، صباح اليوم الاثنين، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء وذلك بالمواقع الآتية "مركز شباب الحى الاماراتى، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد".

وتهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، حيث أن ساعات العمل ممتدة، وعلى المواطنين الذين تلقوا رسائل سابقة ولم يتلقوا اللقاح، التوجه إلى أحد المراكز المذكورة للحصول على اللقاح وكذلك من قام بالتسجيل ولم يتلق رسائل نصية بالتوجه يمكنه الذهاب للحصول على اللقاح.