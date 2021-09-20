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اليوم.. آخر موعد لسداد الطلاب مصروفات الجامعات الخاصة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:12 ص
اليوم.. آخر موعد لسداد الطلاب مصروفات الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تغلق الجامعات الخاصة اليوم الأثنين 20 سبتمبر، باب سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين، وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنته أمانة مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالى.
 
وكان مجلس الجامعات الخاصة قرر خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي:
- الطب البشري: 90%.
- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.
- هندسة، طب بيطري: 75%.
- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.
- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.
- باقي التخصصات 55%.
 
كما قرر خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية -المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.
 
وأعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة  بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي.
 

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