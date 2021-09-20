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اليوم.. آخر لموعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بموقع التنسيق

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:00 ص
اليوم.. آخر لموعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بموقع التنسيق تنسيق القبول بالجامعات
كتب محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى الذى أعلنته وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق اليوم الاثنين 20 سبتمبر ليكون اخر موعد لتسجيل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى والتى تضم   بقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2021 ، بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات بالمرحلتين الأولى والثانية وذلك لتدوين الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى.
 
وسجل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمية 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة. 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.
 
وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى أن هناك تعاون  بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة أبنائنا من طلاب الدبلومة الامريكية وبالأخص الحاصلين على شهادة ال ACT لضمان وجود بيانات نجاح متكاملة للطلاب عن الطريق التواصل مع مؤسسة ال ACT بالولايات المتحدة وقد توافقنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مد فتح باب التنسيق حتى انتهاء قبول كل الطلاب الناجحين بالدبلومة الامريكية. 
 
من المهم ملاحظة ان هذا عام استثنائي نظرا لوجود 3 شهادات دولية مختلفة ببيانات مختلفة وتتعاون الوزارتان لتيسير قبول الطلاب رغم ان هذه شهادات دولية وليست مصرية ومسؤولية بياناتها تعود الى الجهة المانحة وليس الى وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ولكننا نتعاون من أجل تيسير قبول ابنائنا الطلاب وسوف يستغرق هذا قرابة الاسبوع حتى ننتهي من تدقيق البيانات وارسالها لمكتب التنسيق.
 
 

التعليم العالى

التنسيق

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تنسيق المرحلة الثالثة

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