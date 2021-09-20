النار فى كل مكان.. تطورات حريق أسطوانات الأكسجين بدمنهور "لايف"

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة حالة من الذعر والفزع بعد انفجار أسطوانة أكسجين داخل عيادة للمخ والأعصاب، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا بالاختناق وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام ومستشفى حوش عيسى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصات الإليكترونية تطورات الحادث المروع الذى وقع ظهر اليوم بمدينة دمنهور.

وأكد شهود عيان، أن الواقعة أثارت حالة من الذعر بمنطقة الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور وأنه ستر من الله سبحانه وتعالى أن أنبوبة اوكسجين واحدة هى التى انفجرت وإلا كانت المنطقة كلها تحولت إلى دمار، مشيرين إلى الجهود الشعبية التى بذلها المواطنين فى مساعدة الأجهزة التنفيذية للسيطرة على الحريق المروع وأدوارهم البطولية فى إنقاذ المواطنين ميدانيا.

وارتفعت حالات الإصابات بواقعة حريق العيادة الطبية بمدينة دمنهور بالبحيرة إلى 14 شخصا، وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل العيادة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل داخل عيادة أحد الأطباء بشارع عبد السلام الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور اثر انفجار أنبوبة أكسجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة. وتم فرض كردون أمنى بالقرب من واقعة الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتم فصل كافة المرافق عن العقار المحترق.

أسفر الحريق عن إصابة 14 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة وهم:- رضا حسين 19 سنة وإبراهيم رمضان غراب وأم كلثوم حسن محمد وإبراهيم أحمد منصور وآلاء محمد التداوى ومحمد محمد مسعود 31 عامًا ونبيل عبد الفتاح 40 عامًا وسعيد محمد رضا غانم وروان ابراهيم الشحيمى 25 عامًا ونورا بسيونى الصياد 55 عامًا وصبرا ابراهيم منصور شهرين وسلوى محمد سعد ووهناء يحيى زهران 10 سنوات.

تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيقات.