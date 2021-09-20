المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للحكومة الليبية

جاء ذلك خلال لقائها وزير التخطيط الليبي فاخر بوفرنه؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التنمية وتحقيق الاستقرار، وصولا إلى إجراء الانتخابات الليبية القادمة.

وأشاد وزير التخطيط الليبي وفقا لوكالة الأنباء الليبية، بدور المملكة المتحدة في دعم المؤسسات الليبية وتطلعها لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.