"الكفن" ينهى خصومة ثأرية استمرت 17 عاما بين عائلتين شمال أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شهدت قرية كلح الجبل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، مراسم إنهاء خصومة ثأرية جرت بين عائلتين واستمرت لمدة 17 عاماً، وتم الصلح بين العائلتين بتقديم الكفن فى وجود الأجاويد وكبار العائلتين وما يزيد عن 3 آلاف شخصاً من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.

بدأت مراسم الصلح، التى حضرها إبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو، والشيخ إبراهيم على عبد الغنى عضو لجنة المصالحات، وعدد من القيادات الدينية ولجان المصالحات فى إدفو، بتلاوة آيات من القران الكريم وتقديم موعظة والتشديد على حرمة الدماء بين المتخاصمين وضرورة اللجوء إلى القانون لأخذ الحقوق وعدم الإسراف فى قتل أبرياء ليس لهم علاقة بالقتل كما هو سائر عن عادات الثأر فى صعيد مصر.

وأكد إبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو، أن الخصومة كانت بين عائلتى "آل جاد وآل رضوان" بقرية كلح الجبل بمركز إدفو، واستمرت الخصومة التى بدأت خلال عام 2004 لنحو 17 سنة، وبعدها تدخل الأجاويد ولجان المصالحات لإنهاء سلسال الدم، وتقدمت عائلة القتل بالكفن إلى ولى الدم لعائلة المقتول لقبول الكفن وهو ما يعنى إنهاء الخصومة والصلح بين العائلتين.



جانب من مراسم الصلح



جانب من مراسم الصلح



جانب من مراسم الصلح



جانب من مراسم الصلح