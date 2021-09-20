اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:00 م
القوى العاملة تعلن تحصيل 468 ألف جنيه مستحقات مصرى بالرياض وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، فى القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجاحه في الحصول على مستحقات مواطن مصرى، بلغت 112 ألفاً و514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643  جنيها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، فى بيان، إنه كلف الملحق العمالي كريم أبو السعود بمتابعة مستحقات المواطن المذكور، وقام بدوره بمخاطبة الشركة التي يعمل بها المواطن "و.أ.ح"  وديا إلا أنها رفضت التسوية الودية ، فتم توجيه المواطن لتحريك دعاوى عمالية ضد الشركة، وقضت المحكمة العمالية بأحقية المواطن المصري  فى  مبلغ 112 ألفاً و  514 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 468 ألفا و643  جنيها ، بموجب أمر الصرف رقم 4220006075 على مصرف الراجحي.
 
وأشار أبو السعود إلي أنه نظراً لانتهاء اقامة المواطن فقد تم استصدار خطاب خروج نهائي موجه إلى مكتب عمل الرياض لتمكين المواطن من الحصول على تأشيرة خروج نهائي والعودة إلى أرض الوطن ، وأصدر وثيقة سفر انتهاء الجواز. 
 
وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.
 

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