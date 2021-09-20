اليوم السابع
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الصناعات الهندسية: لقاءات مصرية بزامبيا مع مسئولين حكوميين لزيادة الصادرات

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:42 ص
الصناعات الهندسية: لقاءات مصرية بزامبيا مع مسئولين حكوميين لزيادة الصادرات اللقاءات المصرية في زامبيا
كتب إسلام سعيد

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انطلقت البعثة التجارية المصرية إلي دولة زامبيا والتي تضم قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والصناعات الكهربائية والكابلات وصناعات تشكيل المعادن ومكونات السيارات وآلات الزراعية.
 
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنه جري تنظيم أول لقاءات في زامبيا بالتعاون مع التمثيل التجاري، و بحضور عدد من المسؤولين في زامبيا منهم مزقالا ماكاسا الرئيس التنفيذي لوكالة زامبيا للتنمية وجاسيكا شمبو رئيس قطاع ترويج الاستثمار في زامبيا ممثلين عن الحكومة الزامبية.
 
كما حضر اللقاء السفير معتز أنور السفير المصري في زامبيا ومحمد عبد الله رئيس المكتب التجاري المصري في زامبيا ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
 
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مشاركة 15 شركة مصرية، بهدف زيادة الصادرات إلي السوق الأفريقي والتعرف على احتياجات السوق الزامبي بصورة أكبر، مشيراً إلى سعي المجلس التصديري الي توسيع القاعدة التصديرية إلي زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.
 
وأعلن المجلس التصديري، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلب مرتفع داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرص أكبر للصادرات المصرية الهندسية.
 
وكشف المجلس، أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبي ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى قطاع الصناعات الهندسية يساهم ب 15% من الصادرات المصرية للسوق الزامبي.
 
وأوضح أن الصادرات المصرية تدخل إلي سوق زامبيا بدون رسوم جمركية بسبب اتفاقية الكوميسا، ويتم فرض 16% ضريبة داخل السوق الزامبي، لذلك تعتبر زامبيا أحد أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

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المجلس التصديري للصناعات الهندسية

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