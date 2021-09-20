السودان يشدد مراقبة المعابر البحرية والجوية عقب ظهور متحور C1.2 بجنوب أفريقيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شددت السلطات السودانية المراقبة بالمعابر البحرية والجوية، وبحسب وكالة سونا للأنباء "وقفت غرفة طوارئ الأوبئة السودانية عبر نقاط العبور بولاية البحر الأحمر في اجتماعها الدوري اليوم على تطورات الأوضاع الصحية والموقف الوبائي الراهن على المستوى العالميّ والإقليميّ والمحلي".

وبعد ظهور سلالة جديدة من محور C1.2 بجنوب أفريقيا والعمل على تطبيق الترتيبات حسب توجيه الإدارة العامة للحجر الصحي القومي السودانى لتنفيذ المراقبة بالمعابر البحرية والجوية لكل السفن القادمة من جنوب أفريقيا بجانب الطائرات، كما تم خلال الإجتماع تنوير حول اللوائح الصحية الدولية وإختصاص عمل الغرفة وفق المادة ٥٠ والمادة ٤٨ من قانون الطوارئ الصحية.

وأمن الاجتماع على ضرورة تحديد إجتماع مع الوالي بتنويره حول عمل الغرفة والتحوطات الجارية وبخصوص محور (C1.2)، والترتيبات الخاصة لإنشاء كرنتينة عزل بالولاية لاستقبال كل الحالات الطارئة بالمعابر البحرية والجوية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة عبر مداخلات الأعضاء، وأمن على عدد من المقترحات التي سيتم إستعراضها في إجتماع الغرفة القادم.