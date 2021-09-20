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السكة الحديد تستقبل ثانى دفعة للعربات المكيفة الروسية الجديدة خلال أيام

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل ثانى دفعة للعربات المكيفة الروسية الجديدة خلال أيام قطارات - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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يستقبل ميناء الإسكندرية ثانى دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة التي تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسي المجرى خلال أيام.
 
والاتفاق مع شركة ترانسماش هلوينج يتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، وتشمل الـ 800 عربة 500 درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم  أيضا500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) وصل منها 353 عربة حتى الآن.
 
وتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023، حيث تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة..
 
وتقوم هيئة السكة الحديد بإدخال الخدمة قطارات جديدة شهريا قادمة ضمن صفقة الـ 1300 عربة بمتوسط 3 قطارات كل شهر، حيث تعمل القطارات الجديدة على الخطوط الرئيسية فقط، حيث تحل محل العربات الحالية المكيفة والعادية التى يتم نقل بعضها للعمل على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى، وتعمل حاليا هذه القطارات على خطوط الصعيد (القاهرة ـ أسوان والعكس) والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ ايتاى البارود والعكس والقاهرة ـ الزقازيق ـ المنصورة والعكس والقاهرة ـ الإسماعيلية.
 

وزارة النقل

ميناء الإسكندرية

بنك اكزيم المجرى

هيئة السكة الحديد

التهوية الديناميكية

العربات المكيفة

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