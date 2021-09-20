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الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة فى إطار الدراسات التكنولوجية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:14 م
الرئيس السيسي يوجه بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة فى إطار الدراسات التكنولوجية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام باكتشاف وصقل العناصر النابغة في إطار الدراسات التكنولوجية باعتبارهم إحدى القوى الداعمة لمصر في إطار خطتها للتحول الرقمي، وذلك في إطار الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويساهم في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

السيسي

قطاع الاتصالات

تكنولوجيا المعلومات

النابغين

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