الرئيس السيسي: نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.