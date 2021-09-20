الرئيس السيسي: نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة".
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة".
جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
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