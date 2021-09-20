اليوم السابع
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الرئيس السيسي: نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 03:56 م
الرئيس السيسي: نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نجاحنا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة". 

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

 

 

 


الرئيس السيسي

الامم المتحدة

التنمية المستدامة

مصر

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