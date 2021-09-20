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الرئيس السيسى: نتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ فى 2022 بالإنابة عن أفريقيا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 07:19 م
الرئيس السيسى: نتطلع لاستضافة الدورة الـ27 لقمة تغير المناخ فى 2022 بالإنابة عن أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الأفريقية، ومشدداً على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.
 
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ"، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشارك لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.

السيسى

الرئيس السيسى

تغيير المناخ

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