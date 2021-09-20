الرئيس التونسى: صواريخنا القانونية على منصاتها وجاهزة للإطلاق

أكد الرئيس التونسى أن الخطر لا يزال جاثما ولا يمكن أن أترك الدولة كالدمية تحرك من وراء الستار، ولم يكن هناك انتقال ديمقراطى بل انتقال من فساد لآخر وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور، مضيفا: صواريخنا القانونية على منصاتها وتكفى إشارة واحدة لتضربهم فى أعماقهم، وأكد أنه "كان لا بد من اللجوء للتدابير الاستثنائية وكان يمكن أن تكون تلك الإجراءات أشد".

واتهم الرئيس التونسى، خصومه بمحاولة بث الفوضى والفتنة فى البلاد، معتبرا أن احتجاجات السبت أمام المسرح البلدى بالعاصمة مجرد "مسرحية".

وأعلن قيس سعيد فى كلمة مباشرة للشعب التونسى من ولاية سيدى بوزيد، أنه اختار أن يلقى كلمته ''من مهد الثورة لا من مدارج المسرح البلدى''، مؤكدا أنه على العهد الذى قطعه للشعب التونسى وأنه جاء إلى ولاية سيدى بوزيد حاملا شعار "الشعب يريد''.

وشدد رئيس الدولة على تمسكه بالتحدى مؤكدا أنه لا مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك، مشيرا إلى ''أن البعض ديدنه بث الفوضى الارتباك والهلع وصناعة الأزمات''.

وخرج المئات من المتظاهرين التونسيين، السبت، إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للمشاركة فى وقفة احتجاجية ضد التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، وأخرى مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد.