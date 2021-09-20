التعليم تحدد ضوابط العام الدراسى الجديد.. حظر التدخين والموبايل الأبرز

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط ومحظورات العام الدراسى الجديد، والتى جاء أبرزها حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.. وهذا قائمة بالضوابط نرصدها كالتالى:

- حظر استخدام الموبايل للطلاب والمدرسين أثناء اليوم الدراسى.



- حظر التدخين بالمدارس والإدارات والمديريات.



- حظر تدريس مناهج غير رسمية.



- حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى.



- حصول المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات.



- المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول.



- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي.



- خلق ثقافة العمل بروح الفريق (Teamwork) داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.



- توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.



- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة.



- حظر تكليف الأطفال فى هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.



- تواصل مديرو المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء.



- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.



- إزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة التي قد توجد في محيطها.



- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.



- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.



- متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بالرسوم الدراسية القانونية.

- الالتزام بتحية العلم وارتداء الزي المدرسي وتدريس المواد القومية.



- تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.