التعليم العالى: مسابقات الجامعات 2021 ركزت على أهداف التنمية المستدامة

كتب ــ محمد صبحى

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن اليوم يشهد مناسبة خاصة للجامعات المصرية وهى إعلان نتائج المسابقات الجامعية للعام 2021، وهذا العام يشهد احتفالا غير تقليدى بنتائج هذه المسابقات.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر إعلان مسابقة الجامعات بحضور وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، أن الاحتفال غير التقليدى بداية لتفعيل مجموعة متميزة من المسابقات سيتم بدء العمل بها، لافتا إلى أن المسابقات تركز على أهداف التنمية المستدامة ، ولأول مرة نشارك الجامعات مع المعاهد البحثية.

وتابع نائب وزير التعليم العالى، نفتخر أن أول مسابقة للطلاب ومشروعات التخرج تحت إشراف الأساتذة لعمل مشروعات لها علاقة بالهوية المصرية وتجميل العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، وتلك عوامل جعلتنا نطلق عليه يوم الحصاد لأن الجامعات عملت عام 2021 فى ظروف استثنائية نظرا لجائحة كورونا.