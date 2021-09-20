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التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الثلاثاء 21 سبتمبر

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:37 ص
التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الثلاثاء 21 سبتمبر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.
 
 

التربةي والتعليم

نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

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