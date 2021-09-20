التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الثلاثاء 21 سبتمبر

أكد الدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.
التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الثلاثاء 21 سبتمبرالإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:37 ص
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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