التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى الثلاثاء 21 سبتمبر

محمود طه حسين

أكد الدكتور طارق شوق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بدءًا من الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء ٢١ سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح.