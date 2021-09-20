التعليم: إعداد قاعدة بيانات للتلاميذ لتنفيذ مبادرة الكشف عن أمراض السمنة

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا، والسمنة، والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية مع بداية العام الدراسى الجديد، حيث طالبت الوزارة، بضرورة تكليف مدير إدارة التعليم الابتدائي كمنسق عام بالمديرية لمبادرة "الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم" وكذلك تكليف مدير مرحلة التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية كمنسق عن الإدارة التعليمية بسرعة موافاة الوزارة بالبيانات بنسخة ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية، وفق الجدول ويشمل: "اسم المنسق، المديرية الادارة الوظيفة، رقم الهائف".



وأكدت الوزارة على ضرورة توجيه منسق كل إدارة تعليمية بسرعة البدء في إعداد قاعدة بيانات داخلية مقسمة إلى مدارس الريف ومدارس الحضر لكافة مدارس الإدارة التي تضم تلاميذ مرحلة ابتدائية بأنواعها "رسمية - لغات - خاصة - تربية خاصة - تعليم مجتمعي"، كما طالبت وزارة التربية والتعليم بتوجیه منسق كل إدارة تعليمية بتكليف منسق للمبادرة بكل مدرسة للتنسيق مع منسقي الإدارة والمديرية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خريطة العام الدراسى الجديد، حيث تنطلق الدراسة 9 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة فى العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.







وأوضحت الوزارة، أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).







ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).







وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.















