البنك الزراعى المصرى ينظم مؤتمرا للشمول المالى ودعم الأسر الأكثر احتياجا

استمرارًا لاحتفالات البنك الزراعى المصرى بعيد الفلاح واحتفالية الشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح نظم البنك مؤتمرًا شعبيًا لتعزيز الشمول المالى ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى حياة كريمة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى والنائب المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان ومجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا بالإضافة إلى عدد كبير من أهالى مراكز محافظة قنا.

تضمن الإحتفال توزيع الهدايا والتبرعات العينية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا من سكان قرى حياة كريمة تضمنت أجهزة كهربائية وسلع معمرة بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعى الذى يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى " حياه كريمة " والتى تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له.

كما تضمن الاحتفال عدد من الفعاليات استهدفت زيادة الوعى المصرفى والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وسلامة الاستقرار المصرفى والتنمية الاجتماعية فى الدولة علاوة على نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها بهدف زيادة الوعى المالى لتمكين كافة فئات المجتمع للاستفادة من الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك وادخالهم ضمن القطاع المصرفى الرسمى، حيث تم عرض إمكانيات التمويل متناهى الصغر التى يقدمها البنك من خلال برنامج باب رزق، وهو ما شجع عدد كبير من المشاركين فى المؤتمر بالتقدم للحصول على هذا التمويل، كما قام البنك بإصدار بطاقات ميزة مجانا لجميع المشاركين فى المؤتمر لتشجيعهم على استخدامها فى خدمات المدفوعات وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى لتحقيق الشمول المالى.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن هذا الاحتفال يأتى ضمن سلسلة المؤتمرات واللقاءات التوعوية الذى ينظمها البنك الزراعى المصرى على مستوى الجمهورية للتركيز على القرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف زيادة الوعى المصرفى والتوعية بأهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى القومى، وسلامة الاستقرار المصرفى والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى نشر الخدمات المصرفية والتعريف بها، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

وأضاف الداودى أن البنك الزراعى المصرى له تجارب ومبادرات رائدة فى توفير البرامج التمويلية المتنوعة بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة منها على سبيل المثال إحلال السيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين، وبرنامج "باب رزق" لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم وتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، وتمويل المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بفائدة ميسرة.

من جانبه عبر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عن سعادته بمشاركة أهالى قنا وسكان قرى مبادرة حياة كريمة الإحتفال بعيد الفلاح الذى يمثل فرصة لإظهار التقدير للفلاح المصرى ودوره فى تحقيق التنمية الزراعية وتوفير السلع والحاصلات الزراعية لتحقيق الامن الغذائى ودعم الاقتصاد القومى.

وأكد حرص البنك الزراعى المصرى على مشاركة الفلاح وكافة العاملين بالقطاع الزراعى الاحتفال بعيد الفلاح خاصة مع تنامى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى لتعزيز قدراته وتعظيم الاستفادة منه فضلًا عن الاهتمام بتحسين مستوى جودة الحياة فى قرى الريف المصرى مشيرًا إلى أن البنك الزراعى المصرى سيبقى دائمًا هوبيت الفلاح والداعم الأول له والأكثر فهمًا لمتطلباته وإحتياجته.

وأشار رئيس البنك الزراعى المصرى أن البنك يولى اهتماما كبيرًا بتمويل المشروعات متناهية الصغر بهدف دعم مسيرة تنمية المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب مع التركيز على القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا للمساهمة فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بهذه المناطق.

وأشار إلى توسع البنك الزراعى المصرى فى إطلاق برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر" باب رزق " فى قرى الريف المصرى لدعم المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى التى ستغير وجه الحياة فى كل قرى مصر وتضيف إنجازا جديدًا لقائمة الإنجازات الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية مؤكدًا إلتزام البنك الزراعى المصرى ببذل الجهود وتوفير كافة الإمكانيات للعمل على تحقيق أهداف المبادرة.

فيما أكد المهندس أشرف رشاد الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الاحتفال بعيد الفلاح يمثل تكريما يليق بالمزارع المصرى وتقديرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى لجموع المواطنين مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا من أجل دعم الفلاح والانتصار لحقوقه وتوفير حياة كريمة تليق به وبأسرته.

وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة لتطوير القرى هو مشروع وطنى عملاق يستهدف تحسين جودة الحياة لسكان الريف كما يعتبر شاهدا ً على حجم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفلاحين والنهوض بهم وتحقيق كافة أوجه الرعاية والعدالة الاجتماعية.

ووجه رشاد الشكر للبنك الزراعى المصرى على دعمه المستمر للفلاح المصرى من خلال برامجه التمويلية التى تستهدف مساندة صغار المزراعين لتحقيق التنمية الزراعية والريفية بما ينعكس على إحداث نهضة زراعية حقيقية تتماشى مع خطط وتوجهات الدولة.

وفى نهاية الاحتفال قام محافظ قنا ورئيس البنك الزراعى المصرى والسادة نواب البرلمان بتوزيع الهدايا والأجهزة الكهربائية على الأسر الأولى بالرعاية المقدمة من البنك الزراعى المصرى ليبقى البنك الزراعى المصرى دائمًا هو البنك الأقرب للجميع، والأكثر قدرة على إتاحة خدماته التمويلية، ووضع جميع إمكاناته فى خدمة المزارع المصرى والتنمية الريفية والمستثمرين فى جميع أنحاء الجمهورية.

يأتى هذا المؤتمر الشعبى ضمن سلسلة من المؤتمرات واللقاءات التوعوية ينظمها البنك الزراعى المصرى بكافة فروع البنك فى المدن والقرى على مستوى الجمهورية مع التركيز على القرى المشمولة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".