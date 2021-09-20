البابا تواضروس يستقبل سفيرين وقنصلين جديدين فى المقر البابوى بالقاهرة

كتب ـ محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، السفير طارقالوسيمي، وذلك قبل سفره لتسلم عمله سفيرًا لمصر في العاصمة البوليفية لاباز، كما استقبل قداسته السفير حداد الجوهري سفيرنا الجديد في غينيا الاستوائية، والسفيرة هايدي سري، قنصل مصر الجديد في مارسيليا وجنوب فرنسا، والسفيرة هويدا عصام القنصل العام الجديد في نيويورك، قبل توجههم إلى مقار عملهم بالدول التي تم تعيينهم للعمل بها.



دار حوار خلال اللقاء حول الدور الذي تقوم به الكنائس القبطية في هذه البلاد، كما تناول الحديث موضوع اهتمام الدولة بمشروع مسار العائلة المقدسة. وتمنى لهم قداسة البابا التوفيق في مسئولياتهم الجديدة.



واستقبل قداسته أيضا سفير كندا الجديد في مصر لويس دوما.



وأعرب السفير الكندي، الذي عمل من قبل في مصر، عن سعادته بالعودة إلى مصر بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة، بالرؤية المستقبلية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وعن موضوع الاعتداء الذي وقع على إحدى الكنائس في فانكوفر في شهر يوليو الماضي، وأدى إلى تعرضها لحريق كبير، أوضح "دوما" أنه تم التعرف على الجاني وقُبِض عليه، وجاري التحقيق معه.

























