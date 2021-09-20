الانتهاء من مشروع معهد فني صحي في الوادي الجديد بـتكلفة 2.3 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء معهد فني صحي لأول مرة بالمحافظة في مدينة موط بمركز الداخلة.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفى، اليوم الإثنين، إنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية لفتح معهد فني صحي بمدينة موط، وذلك من خلال إسناد المشروع لتنفيذه لمديرية الإسكان والمرافق والتي أنهت المشروع بعد إجراء تعديلات فنية وهندسية بمستشفى الصدر القديمة بمركز الداخلة.

وأكد محروس، أن المشروع تكلف 2 مليون و 333 الف جنيه، لتنفيذ أعمال تطوير بالمعهد الذى يتكون من 3 طوابق وحديقة كبيرة وبرجولات انتظار للطلاب بين المحاضرات والسكاشن حيث جرى تنفيذ قاعات كبيرة للمحاضرات ومعامل متخصصة وغرف للجهاز الإداري والأكاديمي بالمعهد والذي سيدخل الخدمة العام الدراسي الجديد.

وأضاف محروس، أن المعهد يضم 3 أقسام تتضمن المختبرات الطبية، التسجيل الطبي والإحصاء، مراقب صحي على أن تستكمل باقي التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة حيث إن تلك التخصصات هي نواه للمعهد، وأنه سيجري التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من أبناء المحافظة حيث إن المعهد سيعمل على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز في بعض التخصصات.

وأشار محروس، إلى أنه يتولى فريق العمل من مديرية الصحة ومديرية الاسكان والاجهزة المعاونة بمجلس مدينة الداخلة بمواصلة العمل دون توقف حتى يجري الانتهاء بشكل كامل من كافة التشطيبات والفرش،وذلك من منطلق حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.