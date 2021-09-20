اليوم السابع
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الأميك: 51% زيادة في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2021

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:10 م
الأميك: 51% زيادة في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2021 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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كشف أحدث أخر تقرير صادر من " مجلس معلومات سوق السيارات أميك " عن حجم "مبيعات السيارات " خلال الأشهر الأولى من العام الجارى 2021 ، الذي سجل انتعاش بالمبيعات هذه الفترة بنسبة 51.7% مقارنة بنفس الفترة من عام  2020.

 

وسجلت " مبيعات السيارات " بالسوق المصرية زيادة خلال هذه الفترة بعد بيع 112 ألف و204 مركبة ، مقارنة بـ73 ألف و966 مركبة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى .

 

أما عن مبيعات " سيارات الركوب –الملاكى " فقد ارتفعت بعد أن سجلت 81 ألف و900 سيارة مقارنة بـ50 ألف و900 سيارة مباعة خلال نفس الفترة من 2020 بزيادة 61%.


اخبار السيارات

مبيعات السيارت

سيارات الركوب

الاميك

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