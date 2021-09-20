افتتاح معرض توزيع الزى المدرسى على 6500 من أبناء الأسر الأولى بالرعاية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المعرض السنوى لتوزيع الزى المدرسى على 6500 من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة العام الدراسى الجديد، وذلك بحضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، الدكتور هانى رجائى وكيل مديرية التربية والتعليم، المحاسب هانى الجويلى رئيس المدينة، مصطفى الديب نقيب معلمى بنى سويف، وذلك فى اطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى فى دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وتفقد المحافظ جانباً من أقسام المعرض، الذى يستمر 11 يوماً،ويضم تشكيلات متنوعة ومقاسات وأحجام مختلفة من مرايل وسراويل وأحذية لإتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بمايتناسب مع رغباتهم وأذواقهم، حيث حرص المحافظ على مشاركة التلاميذ فرحتهم بتسليم الزى، معبراً عن سعادته لوجوده بينهم ومشاركتهم هذه المناسبة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى مع أجهزة ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات والجهود المبذولة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات أفضل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تسعى من خلال التكامل والتضافر مع شركاء التنمية من المؤسسات الخيرية والأهلية والقطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا للمحافظة فى مجال تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير متطلباته واحتياجاته الأساسية بالمستويات المطلوبة واللائقة.



المحافظ يتحدث لطفله



معرض توزيع الزى المدرسى