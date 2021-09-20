ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 إلى السبت المقبل، حيث يشهد استمرارا فى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.



وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة، حتى السبت المقبل كما يلى:-



درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 20 سبتمبر:-



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.



جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.



شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 21 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.



جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة.



شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 22 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة .



جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة.



شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.



جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 23 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة



السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة



جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة



شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة



جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة



السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة



جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة



شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة



جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة





درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة



السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة



جنوب سيناء العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة



شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة



جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة