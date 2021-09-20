إقامة مجمع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر ببدارى أسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس مدحت محمد مدير عام الاستثمار بالمحافظة لاستعراض ومناقشة بعض الخطط والمشروعات التنموية المزمع تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - على أهمية تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والمقومات والفرص الاستثمارية بالمحافظة مع ضرورة وضع آليات لتنفيذ للمشروعات المطلوب إنشائها أو استكمالها والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية والخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية بالصعيد لتحقيق تنمية مستدامة لمواطنى المحافظة ونتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد مشيدًا بالدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذى سيسهم بشكل كبير فى فتح آفاق جديدة من الاستثمارات.

من جانبه، أوضح مدحت محمد مدير عام الاستثمار بالمحافظة أن تم الاتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إقامة عددًا من المشروعات التنموية أبرزها إقامة مجمع للصناعات الغذائية وتم بالفعل تخصيص مساحة 31 ألف و50 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البدارى بالقسم الغذائى كما تم دراسة مقترحات لعدد من المشروعات مثل ثلاجات لحفظ المحاصيل الزراعية بالقرى لخدمة صغار المزارعين بالإضافة إلى إقامة منطقة حرفية/صناية بمنطقة جحدم ببنى غالب التابعة لمركز أسيوط والمزمع إقامتها على مساحة 570 فدان لفتح مجالات لتشغيل العمالة وعمل صناعات بسيطة يدوية فضلا عن نقل الورش الحرفية من داخل المدن إلى المنطقة علاوة على منطقة المخازن والمنطقة اللوجستية بها لافتا إلى اهتمام محافظ أسيوط على تنمية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة.

على جانب آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية توفير آليات وقائية للأطفال من الجنسين بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة وحمايتهم من التعرض لأى شكل من أشكال الخطر والانتهاك لافتاً إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمتطوعين لتوفير البيئة المناسبة وتوعية المواطنين بالعادات والتقاليد الخاطئة كـ "ختان الإناث" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات أو برامج تنموية تقدم خدمة للمجتمع والمواطنين فى القرى والنجوع مشيداً بالدور الهام الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع الجهات الشريكة وفى مقدمتها وحدة الطفل بالمحافظة.

وفى هذا الإطار نفذ برنامج القضاء على تشوية الأعضاء التناسلية للإناث التابع للمجلس وبالتعاون مع هيئة يونيسف ورش عمل لصياغة رسائل التوعية وأساليب حل المشكلات وتقديم المشورة السليمة لمناهضة تشوية الأعضاء التناسلية "ختان" الإناث خلال الفترة من 7: 16 سبتمبر الجارى بإحدى قاعات مركز تدريب المعهد الفنى الصحى بأسيوط ؛ وذلك بحضور منار كامل مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وحسنى رجب الطويل مدير فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بأسيوط وبمشاركة حوالى 90 شاب وفتاه وتلاميذ وقيادات ومسئولين بالجهات والأماكن المستهدفة.

وأوضحت مدير وحدة حماية الطفل أن ورش العمل استهدفت تلاميذ المدارس المجتمعية وأخرى للشباب المرشحين وذلك من قرية عرب مطير بمركز الفتح، وقرية دوينة بمركز أبوتيج، وقرية بنى رافع بمركز منفلوط فضلاً عن ورشة للقيادات الطبيعية من عمد وقيادات نسائية وممثلى مديريات الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية وأعضاء لجان حماية الطفولة ومدير فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظة بالإضافة إلى ورشة آخرى لميسرى عروض الدوكودراما من جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط وأعضاء وحدات الحماية بالمراكز المستهدفة وذلك لدعم عملية التوعية داخل المدارس والقرى المستهدفة لافته إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع وهو ما يظهر جلياً فى الدعم الذى تشهده وحده الطفل بالمحافظة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن هذه الجرائم من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسى والإرشاد الأسري.

وأضاف مدير فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة بأسيوط أن ورش العمل تستهدف فئات مختلفة وتهدف إلى رفع الوعى بمخاطر هذه الممارسة الضارة والتوعية بآليات رصد الحالات والتشبيك مع الجهات المعنية فى هذا الشأن والحد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الفتيات ووقف نزيف الدماء والقضاء على هذه الجريمة التى تنتهك حقوق الأطفال وكرامة الإناث وتتسبب فى إحداث التشوهات النفسية والجسدية للفتيات فضلاً عن التعرف على كيفية صياغة رسائل التوعية وتقديم المشورة السليمة وتثقيف الاقران وأساليب حل المشكلات داخل القرى المستهدفة والتابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونشر الوعى حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود القانون رقم 10 لعام 2021 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث لافتاً إلى سعى الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة الدائم لتفعيل تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2021 الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث وهو ما يعد انتصارا كبيرا لحقوق الفتيات وخطوة هامة لغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب لكل من تسول له نفسه أن يقدم على تنفيذ هذه الجريمة المجتمعية.