إعدام كميات مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط أدوية بدون ترخيص ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة إهناسيا الصحية ببنى سويف، بالتنسيق والاشتراك مع الوحدة المحلية بالتفتيش على المنشآت الغذائية ومحلات العطارة ببندر إهناسيا، وقامت الحملة بالمرور على 8 منشآت غذائية وسحب 17 عينة متنوعة وإرسالها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآمى من عدمه، حيث تم تحرير عدد 5 محاضر جنح صحية لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية وعدم وجود شهادات صحية سارية المفعول، فيما تم إعدام 55 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف نشاط مخزن أغذية لإدارته بدون ترخيص.

وفى إطار توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتدادها للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دورى عن نتائج الحملات، ضمن خطة المحافظة التى يتم تنفيذها فى هذا الشأن، يشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التى تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى هذا السياق أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى تكليفه الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلية بعمل حملة تفتيشية على الصيدليات بمركز الواسطى، تحت إشراف الدكتور عبد الرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلى، وقد شارك فى الحملة: الدكتور عمرو محمد نجيب، الدكتورع مروعبد اللطيف، الدكتور أحمد محمد عبدالفضيل، الدكتور إسلام جمال، الدكتور عبدالتواب عبدالله، الدكتور عامر الريدى مفتشى الصيدلة، والأستاذ. ايمن لطيف والأستاذ. سيد فتحى مفتشى الرقابة التموينية بمركز الواسطى.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل يستخدم كصيدلية، وتبين وجود أحد الأشخاص يقوم على إدارته مزاولًا مهنة الصيدلية بدون ترخيص، وتم التحفظ على 1800 عبوة من الأدوية المختلفة، وقد تم تحرير محضر وإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الصدد.