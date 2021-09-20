إسكان الوادى الجديد: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ12 قرية بـ 16.6مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، من توصيل الصرف الصحي لـ 12 قرية بمراكز المحافظة الخمسة بتكلفة 16 مليونا و600 الف جنيه ضمن خطة الحكومة لتوصيل المرافق والخدمات لجميع المواطنين خاصة بالمناطق النائية والبعيدة.

قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، في تصريح صحفى ، اليوم الإثنين، إن القرى التي جرى توصيل الصرف الصحي لها هي (الموشية – عثمان بن عفان – ناصر الثورة – صنعاء- ذخيرة – الشيخ مفتاح – الشيخ والي – الشيخ مرزوق-عبد المجيد الجغيل-بغداد – جناح).

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن مؤخرا إن الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة انتهت من تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 103 ملايين جنيه، تضمنت إنشاء 6 محطات مياه لإزالة الحديد والمنجنيز والتي تخدم حوالي 90 ألف مواطن من أهالي المحافظة وخاصة في القرى النائية والمحرومة، مؤكدًا استكمال مشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان الاجتماعي.