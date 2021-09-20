إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة بكوم أمبو فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، بقيادة سيد مدنى، وبالتعاون مع قوات الأمن، اليوم الاثنين، حملة مكبرة استهدفت إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرية الكاجوج والطريق العام بإجمالى مساحة ألفين و789 م2.

أكد سيد مدنى رئيس مدينة كوم أمبو، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف أعمال رفع القمامة وتراكمات الأتربة وتمهيد الأرض وتسويتها بجانب الطريق الرئيسى وذلك لإضفاء الوجه الجمالى عند مدخل قرية منيحة بطول 300 م .

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة ضمن أعمال الموجه الـ 18 لإزالة كافة التعديات وفرض سيطرة الدولة على أراضيها.



جانب من حملات الإزالة للتعديات



جانب من حملات الإزالة للتعديات