إحالة 20 شيخ معهد أزهرى بنجع حمادى فى قنا للشؤون القانونية

قنا صابر سعيد

أعلنت الإدارة التعليمية الأزهرية بنجع حمادي شمال قنا، اليوم الإثنين، إحالة 20 شيخ معهد أزهري للشؤون القانونية، لمخالفتهم تعليمات مركز المعلومات بمكتب شيخ الأزهر.

وأشارت الإدارة، إلى أن المعاهد المحولة للشؤون القانونية، خالفت التعليمات، بشأن عدم حضور اجتماع أون لاين، لرواد التحول الرقمى، للوقوف على أهم المستجدات الحالية.

وأوضحت الإدارة، أن المعاهد التي أحيلت للتحقيقات، هي الشعانية، الصياد، نحع الحاكم، نجع سالم، حاجر هو، النموذجي، الدرب، أبو عموري، النجاحية، في المرحلة الابتدائية، كما تم إحالة بنين نجع حمادي، بنين النموذجي، بنين نجع سالم، بنين القصر، بنين القناوية، بنين الكويتي، فتيات النجاحية، فتيات النموذجي، بنين بهجورة، فتيات زليتم، بنين الشلايلة.