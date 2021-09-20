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فى برنامج اللغة العربية..

أوقاف الأقصر تعقد خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إماما.. صور

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:08 م
أوقاف الأقصر تعقد خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إماما.. صور خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إمام فى برنامج اللغة العربية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم البدء فى عقد خامس الدورات التدريبية فى برنامج اللغة العربية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن التدريب هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، فى بيان صحفى، أنه يبلغ عدد المشاركين فى هذا البرنامج 50 إماما، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 20/9/2021م ولمدة أربعة أيام، حيث تأتى هذه الدورة التدريبية كخامس ثمرات توقيع مديريه أوقاف الأقصر برتوكول التعاون مع جامعة الأقصر، وذلك مطلع العام الجارى وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، حيث هدف هذا البروتكول فور تنفيذه إلى إثراء فكر الأئمة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بعد توقيع البروتوكول عقد أولى محاضرات هذه الدورة، والتى كانت بعنوان اللغة العربية منهج وتطبيق، وقد قام بإلقاء المحاضرة الدكتور صلاح محمد أبو الحسن أستاذ اللغة العربية المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة الأقصر.

الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إمام فى برنامج اللغة العربية
الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إمام فى برنامج اللغة العربية

 

أوقاف الأقصر تعقد خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر
أوقاف الأقصر تعقد خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر

 

خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إمام
خامس الدورات التدريبية مع جامعة الأقصر بمشاركة 50 إمام

 


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