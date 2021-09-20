أخبار الاقتصاد اليوم الإثنين 20-9-2021

كتب: مدحت عادل

نشر "موقع اليوم السابع" اليوم الإثنين 20-9-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها الاجتماع الذي عقد بين اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة ملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

آخر التطورات فى ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الهياكل التنظيمية

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

السفير الألماني الجديد :1.6مليار يورو حجم محفظة الاستثمار في مصر

قال فرانك هارتمان، السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الذي تولي مهام منصبه 8 أغسطس الماضي "منذ 6 اسابيع" أن مصر تعتبر أهم شربك لألمانيا كما أن المانيا منخرطه بشدة في الاستثمار في مصر في العديد من المجالات منها الطاقه والغاز لافتا إلى أنه تم مؤخرا عقد صفقه ضخمه بين مصر وشركة سيمنز حول انشاء أول خط لقطار فائق السرعه في الشرق الأوسط يصل بين العلمين والعين السخنة

البترول: تكرير 2.6 مليون طن خام بمصفاة أسيوط لتوفير منتجات بترولية بـ945 مليون دولار

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات الجمعيات العامة لشركتى أسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية بالأسكندرية عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.64% بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 706.751 مليار جنيه.

13.6 % زيادة في صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

رئيس الرقابة المالية: الموافقة على إصدار 42 شركة وثائق تأمين إلكترونيًا

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إصدار الهيئة 42 موافقة ترخيص إصدار إلكتروني لوثائق التأمين مثل الحوادث الشخصية والتأمين متناهى الصغر، ووثائق تأمين السفر للشركات-قبل بدء عمل مجمعة تأمين السفر بنهاية مايو 2021.

شعبة المستوردين تطالب أعضاءها بسرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عموم المستوردين والمستخلصين الجمركيين بسرعة التسجيل لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" قبيل انتهاء المهلة التجريبية المقررة نهاية سبتمبر الحالي، وبدأ التطبيق الإلزامى للمنظومة.