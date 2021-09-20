«حياة كريمة» أحد أكثر البرامج التنموية طموحا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: «حياة كريمة» أحد أكثر البرامج التنموية طموحا.



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