نائب محافظ الفيوم: نشارك بمعرض عروس البحر المتوسط للترويج للأماكن السياحية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظة الفيوم، إن مشاركتنا فى المعارض للمنتجات اليدوية وغيرها مثل معرض عروس البحر الأبيض المتوسط، اليوم الخميس، للترويج إلى الأماكن السياحية بمحافظة الفيوم.

وأشاد الدكتور محمد عماد، بالتعاون المثمر بين محافظة الفيوم ونادى السيارات المستضيف للمعرض، لافتا إلى أن المعرض أيضا يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية بمحافظة الفيوم.

وأوضح نائب محافظة الفيوم، أنهم حريصون على دعم أصحاب الحرف اليدوية، وإثقال خبراتهم والترويج لمنتجاتهم فى شتى المحافظات المصرية.

وأشار إلى أن معرض المنتجات اليدوية لمحافظة الفيوم، يشارك فى معارض عديدة على مستوى المحافظات المصرية مثل "ديارنا" و"تراثنا" لوزارتى التضامن والتجارة.

وافتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظة الفيوم، معرض المنتجات اليدوية بمشاركة عدد من سيدات مصر المبدعات فى التصنيع اليدوى من الخزف والفن التشكيلى وغيرهما.



احدي الخوف اليدوية بالمعرض



افتتاح الدكتور محمد عماد للمعرض



جانب من جولة نائب المحافظة بالمعرض



جولة نائب محافظة الفيوم



سيدة من العارضات لمنتجاتها



نائب محافظة الفيوم واحدى العارضات