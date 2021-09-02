قمة مصرية فلسطينية أردنية بالقاهرة على صفحات اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها قمة مصرية فلسطينية أردنية بالقاهرة الرئيس السيسى يستعرض رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام وتثبيت التهدئة فى غزة.. ويؤكد: تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى الدولة المستقلة من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع.

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