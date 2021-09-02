"صحة الدقهلية": دعم مستشفى السنبلاوين العام تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توريد وتركيب تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر بتكلفة حوالى مليون و40 ألف جنيه، تبرع من المجتمع المدنى لدعم مستشفى السنبلاوين العام.

وأشار مكى إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة تطوير مستشفى السنبلاوين العام لتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها، كما أنه سيساعد فى تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين، كما وجه مكى الشكر للمجتمع المدنى المساهم فى هذا العمل العظيم.

الجدير بالذكر أن مستشفى السنبلاوين بها تانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر ومع توريد التانك الإضافى سيتم القضاء تمامآ على مشكلة نقص الأكسجين، جاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات.