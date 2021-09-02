شاهد إنتاج ذوى الهمم بالفيوم بمعرض المنتجات اليدوية المقام فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شاركت لجنة المرأة ذات الإعاقة بفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم فى معرض المنتجات اليدوية المقام فى الإسكندرية، والتى شاركت بمنتجات الكروشيه والخرز والكريستال والإكسسوارات الحريمي والمفارش والبياضات وغيرها من المنتجات اليدوية ذات الجودة العالية.

وقالت مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع إرادتي الذي تنفذه اللجنة يدعم عددا كبيرا من الفتيات ذوي الإعاقة اللاتي لديهن مواهب العمل اليدوي، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة لهن ويتم تسويق المنتجات التي يقمن بإنتاجها.

وأضافت مقرر اللجنة أنهم يبذلون جهودا لدعم تسويق منتجات الفتيات في المعارض الكبيرة، مثل معرض ديارنا ومعارضنا وغيرها من الفعاليات التي يتم تنظيم معارض فيها، وهو ما يدعم تسويق تلك المنتجات الجيدة ويتم بيع المنتجات وتسليم الفتيات العوائد المالية وقيمة البيع لهن وهو ما يدعم استمرارهن في العمل حيث تم رفع سقف القروض الميسر من ألفين جنيه الي 10 آلاف جنيه للفتاة الواحدة لكي يدعم نشاطهن الإنتاجي.